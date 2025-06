Ludwigsburger Schlossfestspiele: Giorgi Gigashvili & Nini Nutsubidze

Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Inola Gurgulia, Giorgi Gigashvili, Gija Kantscheli, Sergei Prokofjew sowie georgische Volkslieder und Weltmusik | Giorgi Gigashvili Klavier | Nini Nutsubidze Gesang

Kompositionen von Chopin, Brahms oder Beethoven verschmelzen nahtlos mit georgischen Liedern? Sie werden staunen, wie gut das funktioniert. Giorgi Gigashvili ist nicht nur ein vielversprechender Neuzugang am Klassikhimmel, er ist auch ein faszinierender Grenzgänger, der vom heimischen Nachtclub in Tiflis bis hin zum internationalen Konzertpodium musikalische Welten originell in Szene zu setzen weiß. Im Ordenssaal des Residenzschlosses geht er seinen Wurzeln und auch seiner Liebe zur georgischen Musiktradition nach und kombiniert folkloristisch beeinflusste Kompositionen des 18. bis 20. Jahrhunderts mit georgischen Folkpop- Songs. Im Duo mit der Sängerin Nini Nutsubidze und ihrer samtigen Stimme fesselt der Pianist mit mühelosen Übergängen und lädt zum musikalisch-kulturellen Grenzwandeln ein. Die Ausstellung im Residenzschloss öffnet eine Stunde vor Konzertbeginn. Das Konzert ist Teil des Musikpreises des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft, mit dem Giorgi Gigashvili im Jahr 2024 ausgezeichnet wurde.