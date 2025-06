Ludwigsburger Schlossfestspiele: Graevenitz goes Nightclub

arcis_collective | Arcis Saxophon Quartett | Claus Hierluksch Sopransaxofon | Ricarda Fuss Altsaxofon | Anna-Marie Schäfer Tenorsaxofon | Jure Knez Baritonsaxofon | Erica D’Amico Tanz | Serena Landriel DJ | Roberta Pisu Künstlerische Leitung

Erst ins Konzert und danach zur Party? Das Münchener arcis_collective geht das anders an und lädt mit Tanzperformances und seinen Saxofonen dazu ein, sich voll und ganz ins Nachtleben zu stürzen. Mit seinen »Quirky Nightclub Chronicles« bringt es den Flair angesagter Nachtclubs in die Konzertsäle – und auch in den Gewölbekeller unseres Palais’ Grävenitz. Kreativ, kraftvoll und ein bisschen exzentrisch: Zu erwarten sind Tanz, mitreißende Rhythmen, frische Klänge und fesselnde Geschichten, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dabei setzt das Kollektiv abschließend noch ein DJ Set oben drauf – Party für alle bis in die Nacht.