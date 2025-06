Ludwigsburger Schlossfestspiele: Krzysztof Michalski

Franz Schubert Sonate a-Moll D 821 »Arpeggione« | Johannes Brahms Cellosonate Nr. 1 e-Moll op. 38 | Francis Poulenc Cellosonate FP 143 | Sergei Rachmaninow Cellosonate g-Moll op. 19 | Krzysztof Michalski Violoncello | Yanjun Chen Klavier

Virtuos in der Mittellage, zart-melancholisch in der Höhe und schließlich eine satte, sonore Tiefe zum Eintauchen: Die aufregenden Facetten des Violoncellos werden im Konzert von Krzysztof Michalski und Yanjun Chen besonders spürbar. Nicht nur, weil da zwei überragende, hingebungsvolle Interpret*innen gemeinsam musizieren, sondern vor allem dank ihrem Programm. Schubert schrieb seine a-Moll-Sonate für das Arpeggione, ein nur kurz in Mode gekommenes mittellagiges Zwitterinstrument zwischen Gitarre, Bratsche und Violoncello. Das übersetzte Spiel auf Viola oder Violoncello lag auf der Hand und etablierte sich schnell nach Schuberts Veröffentlichung. Mit flinker Finesse widmet sich Michalski diesem Virtuosenstück zu Beginn des intimen Schlosskonzertes. Die folgende Brahms-Sonate wiegt in schwermütigem e-Moll, wohingegen Poulencs Sonate mit leichtfüßiger Eleganz kokettiert. Zum Abschluss gehen Michalski und Chen in die Vollen und reißen mit Rachmaninows kräftig-klangschöner Tonsprache endgültig jede*n mit. In Kooperation mit dem Internationalen Musikwettbewerb der ARD München