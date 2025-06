Ludwigsburger Schlossfestspiele: Leonid Surkov

Wolfgang Amadeus Mozart Arie »Ah se in ciel, benigne stelle« KV 538 | Antonio Pasculli »Fantasia sull’opera Poliuto di Donizetti« | Camille Saint-Saëns Oboensonate D-Dur op. 166 | Marina Dranischnikova »Poème« u. a. | Leonid Surkov Oboe | Kimiko Imani Klavier

Musik hat wahnsinnig viel zu sagen und eigentlich könnte man den ganzen Tag über Musik reden, findet Leonid Surkov. Bei seinen zuweilen fast schon poetischen Aussagen hört man dem russischen Oboisten auch überaus gerne zu. Leonid Surkov, zurzeit noch Student der Universität der Künste Berlin, gewann jüngst den ersten Preis des ARD-Musikwettbewerbs und durchbrach damit eine 15-jährige Durststrecke in seinem Fach. Denn so lange hat es keine Erstplatzierten mehr gegeben. Überhaupt ist der Preisträger erst der vierte Vertreter seines Instruments, der es ganz nach oben schaffte – ein Zeichen dafür, dass sein Kurs straff am Wind gesetzt ist. Begleitet von der Pianistin Kimiko Imani führt er durch sein abwechslungsreiches Oboen- Programm. Neben Sonaten von Poulenc, Medtner oder Saint-Saëns beeindruckt auch »Poème« von Marina Dranischnikova. Zwischendurch entführen Mozarts Verneigung vor Sacchinis prachtvollem Koloraturstück aus »L’eroe cinese« (Vom chinesischen Helden) und die träumerische Fantasie über Donizettis »Poliuto« in die unterhaltsamen Klangwelten der Oper. In Kooperation mit dem Internationalen Musikwettbewerb der ARD München