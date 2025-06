Ludwigsburger Schlossfestspiele: Midori

Francis Poulenc Violinsonate FP 119 | Ludwig van Beethoven Violinsonate Nr. 5 F-Dur op. 24 »Frühlings-Sonate« | Maurice Ravel Violinsonate Nr. 2 G-Dur M. 77 | Franz Schubert Fantasie C-Dur D 934 | Midori Violine | Özgür Aydin Klavier

Filigran und kraftvoll, pur und ungekünstelt: Midori zog 1982 im Alter von elf Jahren die New Yorker Philharmoniker und Zubin Mehta in ihren Bann. Über 40 Jahre später beherrscht die Konzertviolinistin diese Stärke bis ins kleinste Detail: Regelmäßig begeistert sie das Publikum weltweit mit ihrer Spielkunst und Programmauswahl, die sich durch elegante Präzision, tiefe Ausdruckskraft und großen Intellekt auszeichnen. In der idyllischen Kulisse des Seeschlosses Monrepos bietet sich die seltene Gelegenheit, die gefeierte Künstlerin aus nächster Nähe und in kleiner Runde bei der Arbeit zu erleben. Im Zusammenspiel mit Özgür Aydin führen die Werke für Violine und Klavier von Beethoven, Ravel, Schubert und Poulenc durch die Übergänge von Klassik über die Romantik und zur melodischen Modernen – und sprechen dabei die Einladung aus, jegliches Zeitgefühl zurückzulassen.