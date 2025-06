Ludwigsburger Schlossfestspiele: Mini x Mut

Osterholzschule Ludwigsburg | Fuchshofschule Ludwigsburg | Tanz-AG der Hirschbergschule Ludwigsburg

Was kommt dabei heraus, wenn man kleine Ideen mit einer ordentlichen Portion Mut multipliziert? Das Produkt unserer musikpädagogischen Formel »Mini x Mut« ist ein großartiges Konzerterlebnis von rund 90 Ludwigsburger Grundschüler*innen der dritten Klassenstufe. In der mehrmonatigen Vorbereitung stehen das Entdecken von und Experimentieren mit Klängen und mit den jeweils verfügbaren Instrumenten im Mittelpunkt, woraus kleine Motivideen erwachsen. Aus diesen einzelnen Einfällen kreiert jede Klasse eine gemeinsame Komposition, die sie am 3. Juli in der Musikhalle zur Aufführung bringt. Die Musik kann dabei mit Gegenständen aus der Natur oder dem Alltag, mit der Stimme und dem eigenen Körper oder mit kleinen wie großen Instrumenten gemacht werden – Sie dürfen gespannt sein, was sich die Klassen der diesjährigen Ausgabe ausdenken und gemeinsam mit den mutigen Tänzer*innen der Hirschbergschule auf die Bühne bringen! In Kooperation mit creArte e. V.