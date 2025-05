Ludwigsburger Schlossfestspiele: Rakhi Singh

Werke von u. a. György Kurtág, Alex Groves, Johann Sebastian Bach, Oliver Leith, Kaija Saariaho, Salvatore Sciarrino, David Lang sowie Volksweisen aus Dänemark, Schottland und Bulgarien | Rakhi Singh Violine & Shrutibox

Wenn Rakhi Singh auftritt, möchte man meinen, dort stehe nicht nur eine Solistin; dank elektronischer Möglichkeiten lässt sie die Geige über ihre Klangpaletten und -welten hinauswachsen und gleicht dabei einem ganzen Ensemble. Mit Leidenschaft experimentiert die Musikerin auf ihrem Instrument und widmet sich dem unkonventionellen Einsatz der Violine. Ihr Ziel: Musik auf freudige Weise zu neuem Leben zu erwecken. In den vergangenen zehn Jahren hat sich Rakhi Singh als eine der führenden Persönlichkeiten der klassisch-zeitgenössischen Instrumentalszene in Großbritannien etabliert, nicht zuletzt wegen ihres großen Repertoires und ihrer progressiven Stilmixe, die sich auch aus ihren englisch-indischen Wurzeln und weiteren Einflüssen unterschiedlicher Kulturen speisen. In der alten Porzellanmanufaktur des Residenzschlosses fügt Singh den Fotografien Vera Mercers eine sensorische Komponente hinzu, die zuweilen hypnotisch-meditative Zustände auslösen kann.