Ludwigsburger Schlossfestspiele: Spanische Nacht

Georges Bizet »Carmen«-Suite Nr. 1 | Maurice Ravel Konzertrhapsodie »Tzigane« für Violine und Orchester| Camille Saint-Saëns »Introduction et rondo capriccioso« op. 28 | Manuel de Falla »Danza ritual del fuego« aus »El amor brujo«, »Der Dreispitz«-Suiten Nr. 1 & Nr. 2 | Aaron Copland »El Salón México« | Leticia Moreno Violine | Royal Philharmonic Orchestra | Lina González-Granados Musikalische Leitung

Ein warmer Südwind weht durch den Schlosshof: Bei seinem zweiten Ludwigsburger Open-Air-Konzert gestaltet das Royal Philharmonic Orchestra gemeinsam mit der kolumbianisch-amerikanischen Dirigentin Lina González-Granados und der spanischen Geigerin Leticia Moreno eine stimmungsvolle »Spanische Nacht«. Zu Beginn entführt das Orchester nach Sevilla, an den Schauplatz von »Carmen«. George Bizets Interpretation einer »spanischen« Tonsprache mündete in viele eingängige Melodien, die schnell zu Publikumslieblingen avancierten. Weniger populär hingegen ist Maurice Ravels hochvirtuose Konzertrhapsodie »Tzigane« – ein Leichtes für die Griff-Akrobatin Leticia Moreno, die auch in Camille Saint-Saëns’ Virtuosenstück ausdrucksstark brilliert. Mit Auszügen aus den Balletten »El amor brujo« (dt. Liebeszauber) und »Der Dreispitz« des spanischen Komponisten Manuel de Falla leitet das Royal Philharmonic Orchestra die Schlosshof-Besucher*innen der »Spanischen Nacht« beschwingt weiter zum Musikfeuerwerk im Blühenden Barock. Der Kartenpreis beinhaltet den Eintritt zum großen Musikfeuerwerk im Blühenden Barock nach dem Konzert, um ca. 22.15 Uhr.