Ludwigsburger Schlossfestspiele: Vera Mercer Ausstellungseröffnung

Bereits in den 50er-Jahren hielt Vera Mercer in den damals noch bestehenden »Les Halles« im »Bauch von Paris« auf Streifzügen mit Jean Tinguely und Daniel Spoerri ein für sie charakteristisches Motiv fotografisch fest: Berge von Kuhköpfen und -füßen sowie lang aufgereihte Schweinehälften. Viele Jahre später tauchte dieses, in fantastischen Farben gehüllt, wieder auf. Im Blühen, Welken und Vergehen, in Pracht und Fülle finden die neo-barocken Stillleben Vera Mercers ihren Ausdruck. Dass Blumen und Lebensmittel ebenfalls wichtige Elemente ihrer Fotografie sind, mag auch aus ihrer Erfahrung im Bereich Gastronomie und Kulinarik stammen. Dekorativ finden sie in den zuweilen opulenten Stillleben ihren Platz. Nicht nur Mercers Farb- und Lichtregie, sondern auch die verblüffende Nähe zu den niederländischen Meistern der Malerei aus dem 17. und 18. Jahrhundert – der Blütezeit barocker Stillleben – ziehen die Betrachter*innen in ihren Bann. Vom 1. Juni bis zum 18. Juli 2025 können ausgewählte Fotografien von Vera Mercer in der alten Porzellanmanufaktur im Residenzschloss Ludwigsburg besichtigt werden. An Konzerttagen im Residenzschloss öffnet die Ausstellung eine Stunde vor Konzertbeginn. In Kooperation mit Galerie Schlichtenmaier