Ludwigsburger Schlossfestspiele: Zaide

Vlad Iftinca Musikalische Leitung | Jessica Glause Regisseurin | Mai Gogishvili Bühne | Lena Winkler-Hermaden Kostüm | Franz-Erdmann Meyer-Herder, Christoph Sökler Dramaturgie | Natasha Te Rupe Wilson Sopran | Moritz Kallenberg Tenor | Staatsorchester Stuttgart

»Lasst uns singen, lasst uns lachen, kann man‘s doch nicht anders machen. Welt und Not ist einerlei, keiner bleibt von Plagen frei«, heißt es in Mozarts unvollendetem Werk, einer tragischen Liebesgeschichte, die den Namen der Sklavin Zaide trägt und in der Türkei spielt. In Mozarts großem Opernschaffen nimmt »das Türkische« und damit die Auseinandersetzung zwischen Orient und Okzident einen beachtlichen Raum ein. Neben Ansätzen in »Così fan tutte« und der »Zauberflöte« treten Exotismen vor allem in Mozarts ersten deutschen Singspielen, der »Entführung aus dem Serail« und der davor entstandenen »Zaide«, deutlich in den Vordergrund. Doch »das Türkische« in seinem Singspiel kommt garantiert nicht aus der Türkei. Regisseurin Jessica Glause erforscht zusammen mit einem erlesenen Ensemble junger Mozart-Stimmen der Stuttgarter Staatsoper, inwiefern Fremdheit und Inklusion durch Musik beeinflusst werden können.