Ludwigsburger Schlossfestspiele | Moveable Feast

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Mit ihrer Initiative »Equilibrium« unterstützt Barbara Hannigan seit Jahren junge Profisänger*innen, die am Beginn ihrer Laufbahn stehen. Dabei gibt sie als Mentorin wertvolle Erfahrungen an die nächste Generation weiter. Die Ergebnisse dieser besonderen Zusammenarbeit können im Ludwigsburger Residenzschloss erlebt werden: An vier verschiedenen Spielorten wandern wir physisch und künstlerisch durch die Musikgeschichte. Wir entdecken bei Claudio Monteverdi den Ursprung von Tremolo und Pizzicato, nehmen die Poesie eines lyrisch vertonten Sonnenunterganges von Ottorino Respighi auf und dringen bis zu Luigi Nonos Avantgarde vor. Dabei hält jede Station mit unterschiedlichen Solist*innen neue gesangliche Überraschungen bereit. Im Wandelkonzert wird die Musik umso lebendiger. Die Veranstaltung ist nicht barrierefrei.