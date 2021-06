Ludwigsburger Schlossfestspiele, Zimmermann Perianes Cantilena

Die aktuelle Trägerin des Ernst von Siemens Musikpreises, Tabea Zimmermann, begeistert weltweit das Publikum.

Ihr Instrument – die Bratsche – hatte es hingegen lange schwer: In der Musikgeschichte verkannt und von Komponist*innen zumeist zur Begleitstimme degradiert, durfte sie nur selten aus dem Schatten der dominanten Violine hervortreten. Dabei hat das Instrument mit dunkler Tiefe und rauchig-wehmütiger Höhe so viel zu bieten. Zimmermann zeigt uns die vielen Facetten. Begleitet von Pianist Javier Perianes ist die Viola nicht nur überzeugende Alternative zur Klarinette, für die Johannes Brahms seine Sonate op. 120, Nr. 2 ursprünglich schrieb; sie beweist uns auch in Liedern von Manuel de Falla und Enrique Granados, wie schön sie singen kann – sogar auf Spanisch. Ihren Zenit erreicht die Bratsche schließlich im von Astor Piazzolla zur Kunstgattung erhobenen Tango. Selten hat ihr leidenschaftlich-melancholischer Ton besser gepasst. Das Konzert wird zusätzlich live auf die Digitale Bühne sowie am 3. August beim ARD Radiofestival übertragen. Außerdem ist es im Ehrenhof des Residenzschloss per Audioübertragung kostenlos zu hören.