Schlossfestspiele, Fest Spiel Finale

× Erweitern Internet Schloss Ludwigsburg

Zum krönenden »Fest Spiel Finale« im Ehrenhof des Residenzschlosses begeistern die Musiker*innen des Festspielorchesters ein weiteres Mal mit ihrer Vielseitigkeit.

In kleinen Ensemblegruppen widmen sie sich einem Spiel der Akustik und des Raumes. Mal von rechts, mal von links, hier von oben, da von unten – die Musik ertönt von überall. Atmosphärisch wird der barocke Ehrenhof in seiner räumlichen Qualität neu ergründet. Ein letzter Bezug zur allumfassenden Corona-Thematik lässt sich ebenso erkennen: Unter Abstandsregeln und Social Distancing wurde das gemeinschaftliche Musizieren unmöglich. Dennoch offenbaren die isolierten Gruppen des Orchesters, dass Musik immer einen Weg findet, um auch in schwierigen Zeiten in Bewegung zu bleiben. Mit dieser Energie hält das Festspielorchester zweifellos auch die Spannung bis ins nächste Jahr aufrecht. Dann hoffentlich ohne Corona und mit großem Orchesterkonzert!