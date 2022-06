Ludwigsburger Steillagentage

Das Weinevent mit Aussicht

In den Steillagen zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler heißt es wieder „Steilgehen - Staunen - Genießen“! In dieser einzigartigen Kultur- und Rebenlandschaft am Neckar lassen wir uns von besten Weinen, regionalen Köstlichkeiten und Live-Musik begeistern.

Lasst euch von den Weinerlebnisführern in verschiedenen – kürzeren und längeren – Touren in die Steillagen (ent)führen und genießt bei den Touren die verkosteten Weine genau dort, wo sie wachsen. Unser Special für euch: Bei den Steillagentagen gelten für alle Führungen Sonderpreise!

Am besten kommt ihr zu Fuß, mit dem Rad, E-Bike oder mit dem Bus!

Von Neckarweihingen oder Poppenweiler über die Landesstraße L1100 kommend, führt ein Weg direkt zum städtischen Weinberg „Heldenschmiede“ entlang des Grüß-Gott-Weges, wo sich die Steillagentage bis zur Bergstirn (Felsenkanzel) erstrecken. Rundfahrten im Oldie-Bus und im E-Tuk-Tuk führen ebenfalls zu den Steillagentagen.