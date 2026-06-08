Ludwigsburger Weinlaube

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Rathaushof Ludwigsburg Wlhelmstraße, 71638 Ludwigsburg

Elegant mit unverwechselbarem Flair - so präsentiert sich vom 6. bis zum 22. August 2026 die Ludwigsburger Weinlaube getreu dem Motto: Man sieht sich. Man trifft sich.

Neben allerlei schwäbischen Köstlichkeiten erfreuen sich die Gäste an abwechslungsreicher Livemusik.

Die Ludwigsburger Weinlaube verwöhnt die Besucher auf Top-Niveau mit vielen köstlichen Gerichten – von fangfrischen Austern, über Wildspezialitäten aus der herzöglichen Jagd bis hin zu hausgemachtem Zwiebelkuchen. Dazu gibt es hochkarätige regionale und internationale Weine

Info

Rathaushof Ludwigsburg Wlhelmstraße, 71638 Ludwigsburg
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