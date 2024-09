Ludwigsburger WORT WELTEN 2024

Vom 8. bis 13. Oktober 2024 feiert das Literaturfestival WORT WELTEN mit einer Vielzahl von Veranstaltungen das geschriebene und gesprochene Wort.

Eine Woche lang machen regionale und überregionale Autor*innen Literatur an den unterschiedlichsten Orten in Ludwigsburg erfahrbar.

In diesem Jahr folgt das Festival mit dem thematischen Schwerpunkt „Augenblicke des Wandels“ faszinierenden Akteur*innen in fremde Welten und nimmt dabei ungewöhnliche Begegnungen, biographische Brüche und Grenzüberschreitungen in den Fokus.

Das Literaturfestival wird am 8. Oktober mit dem von der aktuellen Ludwigsburger Stadtschreiberin Lucia Leidenfrost in Ludwigsburg erarbeiteten Werks eröffnet.

In den darauffolgenden Tagen laden verschiedene Literaturakteur*innen zu literarisch und thematisch spannenden Abenden, die verschiedene Facetten des diesjährigen Schwerpunkts „Augenblicke des Wandels“ thematisieren.

Der Festivalsonntag bietet im und um das Kulturzentrum Literatur satt! Mit klassischen, szenischen und musikalischen Lesungen, Führungen und interaktiven Aktionen für große und kleine Literaturfans.

VERANSTALTER

Stadt Ludwigsburg, Fachbereich Kunst und Kultur in Kooperation mit der Stadtbibliothek, der vhs Ludwigsburg und Ludwigsburger Literaturakteur*innen

INFO

Alle Infos und das gesamte Programm ab September online: www.ludwigsburg.de/wortwelten

