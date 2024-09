Vom 8. bis 13. Oktober 2024 feiert das Literaturfestival Ludwigsburger WORT WELTEN mit einer Vielzahl von Veranstaltungen das geschriebene und gesprochene Wort. In diesem Jahr folgt das Festival mit dem thematischen Schwerpunkt „Augenblicke des Wandels“ faszinierenden Akteur*innen in fremde Welten und nimmt dabei die sogenannten „Gamechanger“ – ungewöhnliche Begegnungen, biographische Brüche und Grenzüberschreitungen – in den Fokus.