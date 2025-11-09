Julia Engelmann: Himmel ohne Ende

Eine Geschichte über das Erwachsenwerden und wie es sich anfühlt, in einer Zeit der Transformation zu sein.

Charlie ist fünfzehn und vermisst ihren Vater, besonders seit ihre Mutter wieder einen Mann hat. Und als ob das nicht genug wäre, hat ihre beste Freundin gerade den Jungen geküsst, in den Charlie verknallt ist. Seitdem hat es den Anschein, als befinde sich zwischen ihr und der Welt eine Glasscheibe. Und dann kommt Pommes, der eigentlich Kornelius heißt und der aus der Glasscheibe ein Autofenster macht, das man runterkurbeln und durch das Charlie ihre Hand endlich wieder in den Himmel strecken kann.

Julia Engelmann ist Bestsellerautorin, Sängerin und Schauspielerin. Bekannt wurde sie durch ihren Poetry-Slam-Text ›Eines Tages, Baby‹, der viral ging und mehrere Millionen Views hat.