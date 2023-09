Vom Riesenventilator bis zur Vakuumpumpe, vom Kurbel-Tornado bis zur Rohrpost! 17 Objekte und Installationen laden ein, spielerisch Fragen zu einem wichtigen Element nachzugehen: Was ist Luft und wo ist sie? Was kann sie und was zeigt sich durch sie? Luft ist lebensnotwendig, aber oft ganz unbeachtet. Die Ausstellungsobjekte machen sie greifbar: einen Wind lostreten, die eigene Kraft mit der Luft messen, die Entstehung eines Wirbelsturms verfolgen, Duftbilder zusammenstellen oder mit Unterdruck experimentieren. Es wird klar: Luft ist unsichtbar und braucht doch Platz. Sie ist leicht und doch voller Kraft. Sie ist überall und trotzdem nur zu bemerken, wenn sie gluckert, knallt, zischt, rauscht, duftet, Dinge bläht und verformt oder zum Schweben bringt …

BESUCHE für Bildungseinrichtungen Dienstag bis Freitag vormittags. Das Museum stellt eine Begleitperson zur Seite, die in die Ausstellung einführt. Empfohlen ab Grundschulalter, Dauer mit eigener Erkundungszeit etwa eineinhalb Stunden.

Eine Ausstellung von Akki – Aktion & Kultur mit Kindern e.V.

Gefördert durch die Mylius Stiftung

Empfohlen ab 5 Jahren, Besuch nur in Begleitung eines Erwachsenen

www.ludwigsburgmuseum.de

