Luft zum Atmen - 40 Jahre Opposition bei Opel

Luft zum Atmen Plakat

Filmvorführung mit einer Einführung der Regisseurin Johanna Schellhagen. Zuschauergespräch im Anschluss an den Film.

»1972 gründeten ein paar Arbeiter und Revolutionäre bei Opel in Bochum die »Gruppe oppositioneller Gewerkschafter« (GoG). Die GoG existierte über 40 Jahre und hat mit ihrer radikalen Betriebsarbeit den Wiederstandsgeist in der Bochumer Belegschaft befeuert. Ihre Aktivitäten kulminierten schließlich im wichtigsten Wilden Streik der deutschen Nachkriegsgeschichte, als die Belegschaft im Oktober 2004 sechs Tage lang das Werk besetzte und die Produktion in ganz Europa lahmlegte.«

Entstehungsjahr: 2019

Regie und Buch: Johanna Schellhagen / labournet.tv