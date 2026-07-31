Klassische Hochzeitsmessen sind nichts für euch? Perfekt, denn die Hochzeitsmesse der neuen Generation macht am Sonntag, den 13. September 2026 zum ersten Mal Halt in den Wagenhallen.

Wobei – Messe ist eigentlich das falsche Wort: Willkommen auf dem Luft & Liebe Hochzeitsfestival!

Wer Wert auf ein lockeres Ambiente, schönes Design und eine hohe Austellerqualität legt, ist bei uns genau richtig. Wir connecten anspruchsvolle Brautpaare mit modernen Hochzeitsdienstleistern und richten uns an Paare, die Stil erkennen und Qualität, Design, Beratung und Handwerk schätzen.