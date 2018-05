Luftschadstoffe in Heilbronn

Saubere Luft ist eine natürliche Lebensgrundlage. Das Klimaschutzkonzept der Stadt soll zur Verbesserung der Luftqualität in Heilbronn beitragen. Matthias Rau vom Büro für Umweltmeterologie in Heilbronn erläutert dazu städtebauliche Möglichkeiten. Mit dem Referat wird die Vortragsreihe zu den Themen Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Kooperation mit der EnerGeno fortgesetzt. Der Vortrag findet in der GenussWerkstatt in Heilbronn Rauchstraße 3 statt. Beginn 19 Uhr. Info Telefon 07131 9735293.