Luftveränderung - quinTTTonic

Dort, wo aus warmer Luft Schallwellen werden. Dort, wo der Citysmog frischer Landluft weicht. Dort, wo Blechbläserklischees zu Bläserinnenangelegenheiten werden.

Genau dort im Hofgarten erklingt ein Open Air-Konzert mit goldenem Klang, angereichert mit Gesang und Poesie. Wer sich auf die musikalische Luftveränderung einlässt, bekommt einen vollen Lungenzug frischer Klangsequenzen, ein Wechselspiel in luftigen Höhen und atemberaubende melodische Szenerien. Fenster auf für eine hemisphärenübergreifende Reise mit dem Damenbrassquintett aus Wien! Wenn Sie zu Beginn nach Luft schnappen, dann nur, um gleich darauf tief und bewusst einzuatmen. Das Repertoire spannt den Bogen von klassischen Werken über jazziges Chaos und Austropop bis zu heimatbezogener Musik und Eigenkompo-sitionen - von Johann Strauss Frühlingstimmenwalzer bis zu Kerstin Grubers quaranTTTäne-Walzer, von festlichen Fanfaren bis zu Lady Sunshine and Mister Moon. — Wer keinen regulären Sitzplatz benötigt, setzt sich mit Decke und Picknick(-ticket) ins Gras.

Kerstin Gruber, Marlene Kogler Trompete / Katharina Zeller Horn / Anna Guggenberger Tuba / Sarah Schreiner Posaune