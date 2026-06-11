Lugatti & Traya live, für viele Fans schon Grund genug, ein Ticket zu kaufen. Glücklicherweise direkt mit ihrem neuen Album “Mit der Concorde über den Atlantik” im Gepäck. Erschienen im April 2026 und mit 16 Titeln eine riesige Auswahl an Songs, über die sich die Hörer*innen freuen können.

Musikalisch ist es die Weiterentwicklung des ersten Lugatti & Traya Albums “Cansado” (2022). Titel aus dieser Zeit, wie “Celebrate” und “Domblick”, wurden zu prägenden Tracks der Kinder der Küste und ihrer Live-Shows. Vier Jahre später ist klar: Das Duo funktioniert besser denn je. Es ist nicht leicht, mit neuer Musik die alten Fans zu begeistern und gleichzeitig neue zu gewinnen. Mit ihrem Album ist den beiden Kölnern dieses Kunststück gelungen, ohne dass die Vielfalt und Qualität der Songs darunter gelitten haben.

Jetzt wird es Zeit, dass die beiden Freunde ihre Entwicklung und das neue Album auf die Bühne bringen. Wer Lugatti & Traya schon mal live gesehen hat, weiß, wie viel Arbeit und Energie in ihren Shows stecken. Im November werden sie in sechs Städten beweisen, warum “Mit der Concorde über den Atlantik” eines der Alben ist, das man dieses Jahr nicht nur gehört, sondern gesehen haben sollte. Tickets gibt es ab sofort auf www.kdk-shop.de und bei allen weiteren bekannten VVK-Stellen.