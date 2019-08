Wenn Neo-Soul Musiker Lui Hill auf der Bühne steht, dann wird es heiß in den Köpfen.

Mit energetischen Drums, einer beispiellosen Leidenschaft und viel Gespür für den richtigen Moment zündet der Sänger und Drummer die Synapsen seines Publikums an. Mit neuer Musik (‘I Owe You) und bekannten Indie-Hits (‚5000 Miles‘, ‘Words Become Useless‘, ‘Revolver‘) steuert er direkt auf einen unvergesslichen Abend zu.

Lui Hill online:

https://www.instagram.com/luihill/https://

www.facebook.com/luihillmusic/https://luihill.com/