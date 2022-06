Luis Zirkelbach plus Special Guest (D) – Open-Air!

Luis Zirkelbach ist Liedschreiber, Sänger, Straßenmusiker, Komponist und Multiinstrumentalist aus Schorndorf. Seine Lieder erzählen vom Leben in der Boheme der Vorstädte und von der Liebe in unserer schnelllebigen Gesellschaft, vom Weltretten und von der Flucht in ferne Galaxien. Luis Stimme füllt, begleitet von bodenständigem Gitarrenspiel, Räume und schließt Gräben, lässt Gedanken bis in den Himmel schweben und verbindet die Partikel zu gewaltigen Stürmen aus Emotion und Freigeist.

Für sein aktuelles Programm zieht er den ein oder anderen Titel anderer Federn aus 40 Jahren deutschsprachiger Musikgeschichte aus den Archiven und verspricht mit seinen eigenen Kreationen und den ausgesuchten Perlen (u.a. von Rio Reiser, Element of Crime, Reinhard Mey, usw… ) einen abwechslungsreichen Abend. Außer seiner neuen CD wird er zudem einen großartigen Special Guest dabei haben.

Eintritt frei – Kescher (Abstand!) geht rum.