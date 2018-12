Luise Deicher (1891-1973). Kunst und Leben

Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Bundesrepublik – das künstlerische Schaffen von Luise Deicher, Waiblingens bekanntester Künstlerin, vollzieht

sich über vier gesellschaftspolitische Systeme.

1908 beginnt Luise Deicher ihr Studium an der Stuttgarter Kunstakademie – 1910 bis 1913 als Mitglied der so genannten „Damenklasse“ von Adolf Hölzel und von 1913 bis 1917 als Meisterschülerin bei Heinrich Altherr. Mitten im Ersten Weltkrieg, im September 1916, ist Luise Deicher neben weiteren Wegbereitern der Moderne in einer Ausstellung des Hölzel-Kreises in Freiburg vertreten. Bald danach lernt sie ihren jüdischen Mäzen und Freund Hermann Dreifus kennen, als sie einen Auftrag für die Ausstattung seiner neuen Villa erhält. Ausgedehnte Reisen führen das Paar durch halb Südeuropa.

In der Zeit des Nationalsozialismus hält sich Luise Deicher künstlerisch zurück und wird mit dem Freitod ihres Lebensgefährten aufgrund der nationalsozialistischen Judenverfolgung konfrontiert. Nach 1945 entstehen vor allem Stillleben, Landschaften und Ortsansichten, zumeist als Privataufträge. 1973 stirbt Luise Deicher in Stuttgart.