Lukas Köhler & Henrik Schnaitmann Band (Abschlusskonzert presented by HMDK Stuttgart)

Lukas Köhler spielt zum Abschluss seines Jazzgitarrenstudiums an der HMDK gemeinsam mit Kommiliton*innen, die über die Jahre zu engen Freunden geworden sind. An diesem Abend vereint er die Musik zweier Herzensprojekte zu einem Konzert, das stellvertretend für den musikalischen und persönlichen Weg steht, den er während seiner Studienzeit gegangen ist.

Neben der Gitarre gehören auch das Songwriting und seine Stimme fest zu seinem künstlerischen Wirken. In seinen Texten greift er persönliche Themen auf und erzählt Geschichten, aus denen eine Mischung aus Folk, Soul und Groove entsteht – inspiriert von Künstler*innen wie Joni Mitchell, Stevie Wonder und Roy Hargrove.

Das Publikum erwartet ein intimer und melodiöser Abend, geprägt von Nähe, Spielfreude und persönlichen Geschichten.

Besetzung: Lukas Köhler (git, voc); Moritz Rummel (reeds); Philipp Keller (tp); Moritz Metzler (tb); Robert Calmbach (git); Hendrik Schnaitmann (b); Lino Gerhard (dr)