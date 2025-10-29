Lukas Klaschinski, Psychologe, Erfolgs-Podcaster und Bestsellerautor, macht Psychologie erlebbar – direkt, alltagsnah und mitreißend. In seiner Liveshow PsychoSpiele führt er dich durch die fesselnde Welt deiner eigenen Emotionen.

Ob auf der Bühne oder im Publikum: Erlebe Veränderung hautnah oder nimm wertvolle Impulse für dein eigenes Leben mit.

Echte Aha-Momente, ein klarerer Blick auf dich selbst und ein tieferes Verständnis für deine Mitmenschen. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, mentale Überraschungen humorvoll vermittelt und immer mit einem klaren Ziel: mehr Lebensqualität für alle!