Lukas Pfeil und Anselm Krisch

Seit einem Jahr veranstalten die Tübinger Local Heroes Lukas Pfeil (sax), Anselm Krisch (keys) zusammen mit Andrey Tatarinets(bass) und Felix Schrack (drums) die erfolgreiche Konzertreihe 'the Sound of Jazz' im Jazzclub Kiste in Stuttgart. Alle zwei Monate spielen sie dort mit Gastsolisten wie Klaus Graf, Ralf Hesse, Adrian Mears oder Jan Prax.

Für die erste Session in der 'Friedrichs Lounge' bringen sie ihre Lieblingsstücke aus dem ‚Sound of Jazz“ Repertoire mit. Geschmackvolle Arrangements von Stücken aus dem Great American Songbook sowie swingender, groovender Mainstream-Jazz. Nach einem Set ist offene Session.

Friedrichs Bar&Clublounge, Friedrichstr. 21, Tübingen