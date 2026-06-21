»Sanditz«, so der Titel des neuen Romans von Lukas Rietzschel, ist eine Kleinstadt am Rande der Republik. Dort verwebt der Autor die Erzählung der Familie Wenzel mit der der Sanditzer Stadtbewohner:innen zu einem weiten Panorama deutscher Geschichten – vom Ende der DDR bis in die jüngste Gegenwart, vom Besetzen der örtlichen Stasi-Zentrale bis zum Kampf eines Freiwilligen in der Ukraine, vom O zier über den Bürgerrechtler, von der Lokaljournalistin, dem Frührentner, der Träumerin bis zum Archivar. Ein Roman über Aufbruch und Niedergang, Freundschaft und Familie, über den Wunsch nach Zugehörigkeit und die Sehnsucht nach Freiheit. Lukas Rietzschel wurde 1994 in Räckelwitz in Ostsachsen geboren. Sein Debütroman »Mit der Faust in die Welt schlagen« (2018) wurde ein großer Erfolg und für das Kino verfilmt.