Lukas Wögler & Band im echaz.Hafen beim Jazzclu...

Es spielt Lukas Wögler mit seiner Band: Mit Tabea Kind, Maxim Burtsev und Malte Wiest versammelt lädt Likas Wögler drei seiner Lieblingsmusiker der Deutschen/Schweizer Jazzszene ein. Kennengelernt hatte man sich in verschiedenen Bands, Workshops und Förderprogrammen wie dem Bundesjazzorchester. Die Band präsentiert Jazz Standards in neuem Gewand aber auch Eigenkompositionen.

Besetzung: Lukas Wögler – Saxophon Maxim Burtsev – Klavier Tabea Kind – Bass Malte Wiest – Schlagzeug

Lukas Wögler (geb.2000) ist Saxophonist und Komponist in Stuttgart. Ab 2017 studierte Wögler als Jungstudent an der HMDK Stuttgart bei Sandi Kuhn, 2018 dann im Bachelor bei Prof. Christian Weidner. 2023 für den Jazzpreis Baden-Württemberg nominiert und seit 2023 ist er Mitglied im Bundesjugendjazzorchester.

Das Lukas Wögler Quartett kurz LWQ spielt seit 2019 ca. 30 Konzerte im Jahr. Mehrere Tourneen führten auf die Bühnen der Jazzclubs , Festivals und Wettbewerbe in Deutschland, Österreich und der Schweiz darunter: Unterfahrt München, Bix Stuttgart, Jazzopen Stuttgart, Special Prize International Jazzcompetition Bukarest, SWR Jazzcollege.

„ALBA“ (Plastic Jazz 2022) heißt die letzte Veröffentlichung des Quartetts, und ist damit schon die dritte Studio Produktion.

Außerdem ist Wögler in ganz Deutschland und darüber hinaus (Rumänien, Polen, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Ecuador, Schweiz, Österreich ,Vietnam etc) mit verschiendesten Projekten und als Gast in unterschiedlichsten Genres zu hören (Lisa Wilhelm Quartett, Samuel Restle Oktett, Tobi Becker Bigband, Sunday Night Orchestra, Neeve, JazzatLarge, BandintheBix etc.).