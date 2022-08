Lukas Wögler Quartett

Das Quartett um den Saxophonisten Lukas Wögler gründete sich Anfang des Jahres 2019. Schon zu Beginn des gemeinsamen Studiums an der Musikhochschule Stuttgart (HMDK) spielten die vier Musiker in verschiedensten Formationen zusammen. Neben dem Melodieinstrument Saxophon stellen der Pianist Moritz Langmaier, Erik Biscalchin am Bass und David Giesel am Schlagzeug das rhythmische Grundgerüst der Band.

Dabei ist es dem Komponisten und der Band von besonderer Wichtigkeit, einen transparenten und authentischen Sound zu übermitteln und dabei nie Musikalität, Soul und Sinn der Musik aufzugeben.

Das aktuelle Programm besteht hauptsächlich aus neuen Eigenkompositionen in einer Mischung mit ausgewählten Titeln des Great American Songbooks. Die Kompositionen überzeugen durch schlichte, aber kräftige Melodien und Harmonik und wollen die Zuhörer auf eine unkomplizierte Schönheit der Musik aufmerksam machen. Durch ehrliche Improvisation und einen transparenten Bandsound entstehen immer wieder intime Momente auf der Bühne, die sowohl vom Publikum als auch von den Musikern wertschätzend erlebt werden.

Freuen Sie sich also auf eine eingespielte, junge Band voller Spielfreude mit viel neuem Material im Gepäck!

Besetzung:

Lukas Wögler (sax)

Moritz Langmaier (p)

Erik Biscalchin (b)

David Giesel (dr)