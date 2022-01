Lukas Wögler invites + Jam Session

Heute Abend lädt der Saxophonist Lukas Wögler drei seiner längsten musikalischen Wegbegleiter und Lieblingsmusiker der Stuttgarter Szene ein. Zusammen präsentieren sie ihre Lieblingsstandards aus dem Great American Songbook.

Die Band lebt von einer langen gemeinsamen musikalischen und persönlichen Vergangenheit aber auch von den verschiedenen Einflüssen der einzelnen Musiker. Aber hauptsächlich Spielspaß! Durch ehrliche Improvisation und einen transparenten Bandsound, lässt die Band das Publikum immer wieder an intimen Momenten auf der Bühne teilhaben.

Die Band spielt ein langes Set von ca. 60 Minuten, danach ist Session!

Bring your Horns and join in! Only good Vibes!

Lukas Wögler - Saxophon

Moritz Langmaier - Klavier

Tobias Fritzen - Bass

David Giesel - Drums