Eva Karl Faltenmeier & Bumillo

Es gibt nichts Besseres als die eigenen Kinder und nichts Schlimmeres als andere Eltern. Das ist jedesmal die Krux, wenn die Einladung zum Elternabend ins Haus flattert. Außerdem stellt sich die heikle Frage: Wer übernimmt? Wer geht rein in die Schlangengrube? Im Fall dieses herrlich ehrlichen Kabarettabends nehmen Eva Karl Faltermeier (Bayerischer Kabarettpreis 2021) und Bumillo (St. Prosper Kabarettpreis 2020) das Klassenheft in die Hand: Das charmante Duo kennt die Fallstricke, Hürden und Highlights des Elterndaseins und bringt die Dinge amüsant auf den Punkt, anstatt ihre Mitmenschen auf die Palme. Doch auch wenn beide mit allen Haushaltswassern gewaschen sind: der absolute Endgegner im Kalenderjahr bleibt der Elternabend.

Furchtlos stellen sich der Familienvater aus Oberbayern und die alleinerziehende Oberpfälzerin dem Stuhlkreis der Erbarmungslosigkeit und coachen mit ihren Erkenntnissen die Zuschauer so lange durch das Endgame Elternabend, bis das Publikum freiwillig eine Eltern-WhatsApp-Gruppe gründet.

Das gemeinsame Programm versteht sich sich als permanent wachsendes Best-of der beiden KabarettistInnen zum Thema Eltern und Kindern. Wem das ganze thematisch zu eng gestrickt zu sein scheint, dem sei gesagt: Wenn’s um Eltern und Kinder geht, geht’s eh immer um alles! Also: Let the endgame begin…

www.eva-karl-faltermeier.de

www.bumillo.com