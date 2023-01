A QUEER NIGHT TO REMEMBER: “LA MER”

Taucht ein in eine zauberhafte Welt von Meerjungfrauen, Meerestieren, Piratinnen, Hula-Tänzerinnen und Matrosinnen. Am 24.02.2023 ist es endlich wieder soweit und "A Queer Night To Remember" geht in die zweite Runde unter dem Motto "La Mer". Bestaunt unsere einzigartigen KünsterInnen bei Drag, Burlesque, Poledance und vielem mehr. Durch den Abend führt die wunderbare Band "The Titty Twisters" mit ihrem unverwechselbaren Sound von Swing und Pop. Verkleidet euch, gewinnt beim Limbotanz und genießt einen einzigartigen Abend, der euch von tropischen Nächten, einer bunten Unterwasserwelt und nostalgischen Segelfahrten träumen lässt.

Veranstalter: where the girls go