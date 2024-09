Das Kulturgut zu Gast im Bandhaus Theater

LUKE ist die New Blues Band des deutschen Singer-Songwriters und Gitarristen Lukas Schüßler. Seit seinem dreizehnten Lebensjahr steht Lukas Schüßler aka LUKE nun mehr als 15 Jahre auf der Bühne. Dabei spielte er bereits in den angesagtesten Blues-Clubs und Festivals in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Holland, tourte bereits im Vorprogramm von Patti Smith, Keb’ Mo’ oder Taj Mahal und wurde zum Preisträger des Deutschen Rock und Pop Preises 2019 gekürt.

Inspiriert durch Blues Legenden wie Eric Clapton und John Mayer aber auch Songwriter wie Sting oder Bruce Springsteen vereint LUKE in seinen Songs Tradition und Moderne, eingängige Melodien mit dem organischen Sound, der Energie und der Authentizität des Blues. Ausgefeilte Gitarren-Technik, ausdrucksstarker Gesang mit rauer und markanter Stimme, eine herrlich groovende Band, ausladende Improvisationen und eine unglaubliche Dynamik – nicht nur live ein Erlebnis auf internationalem Niveau.

Lukas Schüßler – Vocals, Guitar / Florian Stein – Hammond Organ, Keys / Sebastian Sommer – Bass Guitar / Bernd Wegener – Drums