Die Ausstellung zeigt Arbeiten des Künstlers Luke Carter in den Medien Holzschnitt, Malerei und Zeichnung sowie einem eigens für das Kunstmuseum Heidenheim geschaffenen Wandgemälde.

Im Zentrum des Schaffens des gebürtigen Briten stehen queeres Leben und Lieben. Ausgehend von persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen übersetzt Carter intime Momente oft in farbenfrohe Kompositionen, die durch klare Formen, scharfe Kanten und eine an die Hard-Edge-Malerei erinnernde Bildsprache geprägt sind. So verbindet die Ausstellung persönliche Erzählungen mit einer kraftvollen, grafischen Ästhetik.