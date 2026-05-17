Luke Dimon - Luke & Trug

Er lügt! Das ist die Wahrheit! Er betrügt! Ehrlich! Wollen Sie etwa belogen und betrogen werden?

Wenn es so geschieht wie vom „Deutschen Meister der Zauberkunst“, ist es eine Freude.

Begeben Sie sich in seine Scheinwelt und erleben Sie den Rausch des Unerklärlichen. Der charmante Entertainer lässt Traum-Ballons steigen, die noch lange am Himmel der Erinnerung bleiben.

Doch das reicht ihm nicht, denn er kann auch anders und so möchte er in seinem aktuellen Soloprogamm neue Wege gehen. Zwei Stunden lang verzaubert Luke Dimon durch seine Vielseitigkeit. Zauberei trifft auf Comedy, Bauchreden verschmilzt mit Zuschauerinteraktion, Gesang, Im provisation, Mentalmagie und Poesie - Luke Dimon ist das abendfüllende Unterhaltungskaleidoskop!

Erleben Sie eine abwechslungsreiche Show, dicht gespickt mit Humor, Spontaneität und erstklassigem Handwerk.

Wenn er das im Fernsehen macht, staunt sein Publikum regelmäßig Bauklötze, aber live zieht er Sie weit mehr in seinen Bann! Und was er kann, präsentiert er mit Charme, Witz und gespitzter Zunge.

Lassen Sie sich das nicht entgehen!