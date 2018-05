× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Der junge Lehrer Konrad Koch (DANIEL BRÜHL) soll in einem altehrwürdigen deutschen Gymnasium im Jahr 1874 Englisch unterrichten.

Um die Schüler für die fremde Sprache zu begeistern, greift er zu ungewöhnlichen Mitteln und bringt ihnen einen seltsamen Sport nahe, den er aus England kennt: Fußball. Doch mit seiner unkonventionellen Art macht sich Koch bald auch Feinde: seine Kollegen, die nur auf preußischen Drill und Gehorsam setzen, genauso wie einflussreiche Eltern und Würdenträger der Stadt. Sie wollen Koch um jeden Preis loswerden - doch jetzt ergreifen die Schüler die Initiative...

Deutschland ohne Fußball ist fast unvorstellbar. Und doch brauchte es die Phantasie und die Entschlossenheit des Lehrers Konrad Koch, um hierzulande Begeisterung für das Spiel zu wecken. „Der ganz große Traum“ erzählt, frei nach einer wahren Begebenheit, die Geschichte eines jungen Visionärs, der nicht nur das Leben seiner Schüler veränderte, sondern Deutschland den Fußball brachte.

In den 1870er Jahren, der Blüte der Kaiserzeit, vollzog man in Deutschlands Vereinen, Hallen und Schulen die Leibesübungen an Reck und Ringen. Turnen war kein Selbstzweck, sondern sollte der Jugend Gehorsam und Wehrhaftigkeit beibringen. Als Koch den Fußball, seine Regeln und das Gerät, aus England importierte und eine Schulmannschaft gründete, galten Ballspiele als undeutsch verpönt. Koch musste seinen Sport gegen großen Widerstand durchsetzen. Seine Kritiker warnten vor Anarchie und blauen Schienbeinen. Noch 1912 wurden in Bayern Lehrer der Schule verwiesen, die ihre Zöglinge mit der "englischen Krankheit" infizierten. Fußball fördere Sozialverhalten, Teamgeist, Fairness und Mut, das galt den Kaisertreuen als Gefahr. FSK 0