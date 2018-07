× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Als Andrew Neiman (Miles Teller) an dem renommierten Shaffer Conversatory in New York angenommen wird, geht für den jungen Schlagzeuger ein Traum in Erfüllung.

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gelingt es dem ambitionierten Musiker sogar, in die Band des berühmten Dirigenten Terence Fletcher (J.K. Simmons) zu kommen. Andrew muss jedoch schnell feststellen, dass Fletcher seine eigenen, eher zweifelhaften und sogar gewalttätigen Methoden im Umgang mit seinen Schülern hat. Fletcher glaubt, nur auf diese Art könne er das Maximum aus seinen Schülern herausholen und sie zu wahrer musikalischer Genialität triezen. Andrew muss sich bald darauf klarwerden, wie wichtig ihm sein Traum von einer Karriere als Musiker ist. Ist er dafür bereit, all seine sozialen Kontakte zu vernachlässigen? Und ist er auch in der Lage, an seine körperlichen und psychischen Grenzen zu gehen? Es beginnt eine spannungsgeladene Beziehung zwischen ihm und Fletcher, die bald zu explodieren droht. FSK 12

Regisseur Damien Chazelle baute in diesem Film eigene Erfahrungen aus seiner Zeit in einer Studioband ein. Knapp die Hälfte des Soundtracks stammt von Miles Teller selbst, der Schlagzeug spielt, seit er 15 ist. Bei der Oscarverleihung wurde der Film fünfmal nominiert, wovon er gleich drei Kategorien für sich entscheiden konnte.