× Erweitern Luke Mockridge

Noch bis Anfang Mai 2018 ist Comedian und Entertainer Luke Mockridge mit seinem Erfolgsprogramm „LUCKY MAN“ auf ausverkaufter Arenentour. Rund 600.000 Fans werden bis dahin die Show gesehen haben. Doch nun geht Luke Mockridge in die Nachspielzeit: „Mir hat die Tour so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, noch einige wenige „Unplugged“-Termine zu spielen. Nach der großen und bombastischen Arenenproduktion habe ich jetzt einfach Lust, auf der Bühne wieder mehr zu improvisieren. In der Nachspielzeit kann ja alles passieren – genau unter diesem Motto laufen diese exklusiven Shows. Das wird auch für mich ein ganz besonderer Tourabschluss, den ich mit meinen Fans feiern werde.“Unter dem Titel „LUCKY MAN Unplugged - Die Nachspielzeit“ präsentiert der Comedy- und Fernsehpreis- Gewinner an nur zehn Abenden seine Show in einem nahezu intimen und puren Rahmen.

Auf der Bühne widmet er sich seiner Generation und ihren Problemen. Denn die Welt steht ihr offen. Aber wie soll man sich entscheiden, in diesem Dschungel der Möglichkeiten? Was passiert nach der Schule? Praktikum, Ausbildung, Studium, Backpacking in Australien oder Surfen in Indonesien? Das Ganze muss ja schließlich auch bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co festgehalten werden. Wer soll das denn alles schaffen? Und bleibt die Liebe dabei nicht auf der Strecke? Charmant, reflektiert, scharf beobachtet, aber gewohnt optimistisch, erfasst Luke Mockridge aktuelle Themen mit großer Neugier. Vom Einzug in die erste eigene Bude, über WG-Partys, bis hin zum großen Liebeskummer und der Selbstdarstellung im Netz – Luke nimmt sie alle mit und spricht seiner Generation dabei wie immer aus der Seele.