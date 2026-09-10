Luke Winslow-King verbindet Jazz, Blues, Klassik und Folk zu einem kraftvollen, filmischen Klang.

Mit fließendem Gitarrenspiel, unerschrockenem Songwriting und rauer, aber dennoch zärtlicher Stimme hinterlässt seine Musik einen bleibenden Eindruck. Für sein Songwriting, seine Arbeit als Produzent und sein Spiel hochgelobt, hat die „New York Times“ sein Werk als Musik gewürdigt, die „Delta- Blues-, Gospel- und Jazz-Motive nahtlos mit persönlichen, schlichten Texten verbindet, die von seiner persönlichen und künstlerischen Entwicklung zeugen“.

Winslow-King, der ursprünglich aus Cadillac, Michigan, stammt und heute in Spanien lebt, schöpfte reichlich aus den Quellen des Blues und des Rock, da er in seiner Jugend von Chess Records und dem Classic-Rock-Radio geprägt wurde. Nach einer Zeit des Studiums der Jazzgitarre und der klassischen Komposition griff er zu seinem Instrument und machte sich auf den Weg – er spielte gemeinsam mit anderen Musikern an Straßenecken und interpretierte Woody Guthries „This Land Is Your Land“. Bald verliebte er sich in New Orleans, wo er mehr als fünfzehn Jahre lang sein Handwerk auf den Straßen verfeinerte, bei seinen Mentoren „Washboard“ Lissa Driscoll und John Boutté lernte und eine lebenslange musikalische Partnerschaft mit dem Gitarristen Roberto Luti einging. Als Songwriter weigert sich Winslow-King, Songs in festgelegte musikalische Schemata zu pressen. Stattdessen ist er bestrebt, offen für plötzliche Eingebungen zu bleiben – aufmerksam, wenn die Muse ruft. Diese Philosophie trägt er auch ins Studio mit und bemüht sich, ganz im Hier und Jetzt zu bleiben und den Song sich selbst entfalten zu lassen. Indem sie Raum für Spontaneität lassen, stellt sich die Band das Publikum im Raum vor und erweckt jeden Song zum Leben, mit dem Ziel, die Zuhörer zu begeistern.