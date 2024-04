LUKE ist die New Blues Band des deutschen Singer/Songwriters und Gitarristen Lukas Schüßler.

Seit seinem dreizehnten Lebensjahr steht der Sänger, Gitarrist und Songwriter Lukas Schüßler aka LUKE nun mehr als 15 Jahre auf der Bühne. Dabei spielte er bereits in den angesagtesten Blues-Clubs und Festivals in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Holland, tourte bereits im Vorprogramm von Patti Smith, Keb’ Mo’ oder Taj Mahal und wurde zum Preisträger des Deutschen Rock und Pop Preises 2019 gekürt.

Inspiriert durch Blues Legenden wie Eric Clapton und John Mayer aber auch Songwriter wie Sting oder Bruce Springsteen, vereint LUKE in seinen Songs Tradition und Moderne. Dabei trifft eingängiges, poppiges Songwriting auf den organischen Sound, die Energie und die Authentizität des Blues. Mit „...extrem ausdrucksstarker Intensität...” (Joachim Joe Brookes, RockTimes, 14.09.21) singt und spielt der Saarbrücker mit rauer und markanter Stimme seine Songs, in denen sich die musikalische Vielseitigkeit des Songwriters widerspiegelt.

Mit bereits 22 veröffentlichten Songs auf 3 CDs, inklusive 4 Musikvideos seit der Bandgründung 2019, zeigt LUKE, dass neben seiner markanten Stimme und der dynamisch singenden Blues-Gitarre vor allem die Songs im Vordergrund stehen. Über seine erste EP “Out Of The Blue” schrieb MusikNah: “Man merkt dass hier schon einige Jahre Erfahrung im Songwriting vorhanden sind” - ”Eine sehr gelungene Mischung aus Blues, Rock, Soul und einem Hauch Indie”. Mit seiner zweiten EP “Break The Silence” schaffte es LUKE bereits mit den beiden Singles “So Far Away From You” und “Break The Silence” ins Radio und und wurde mehrfach für Interviews in Zeitungen und im SR-Fernsehen angefragt. 2023 präsentiert LUKE nun sein Debut-Album “Strange Boy In Town” mit 10 Songs, welche von internationalen Größen wie Dominik Rivinius (Eminem, Alicia Keys, Taylor Swift) gemischt und vom mehrfachen Grammy-Award Gewinner Brian Lucey (Elvis Costello, Buddy Guy, Black Keys) gemastert wurden.

"Ausgefeilte Gitarren-Technik, ausdrucksstarker Gesang, perfektes Songwriting, eine herrlich groovende Band, ausladende Improvisationen und eine unglaubliche Dynamik - nicht nur live ein Erlebnis auf internationalem Niveau" (Saarbrücker Zeitung, 24.06.2022).

Beginn: 20.30 Uhr