Luksan Wunder sind ein Comedy-Kollektiv aus Berlin und Freiburg. Mit ihrem ganz eigenen Humor haben sie ein Universum erschaffen aus aufwändig produziertem Unfug, detailverliebten Parodien, krudem Wortwitz und ironisch-satirischen Pointen.

Ihre Liveshow ist ein wilder Ritt aus Musik, Videos, Satire, Sketch, Kabarett und Stand-Up Comedy und bringt das Internet-Zeitalter virtuos auf die Bühne. Diese neuartige Genre-Mischung ist vielfach ausgezeichnet (u.a. Deutscher Kleinkunstpreis 2023, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2020) und ebenso brüllend komisch wie hintergründig.

Aus dem Internet…

Wer in letzter Zeit im Internet unterwegs war, dürfte um Luksan Wunder kaum herumgekommen sein: Das Comedy- Kollektiv treibt vornehmlich im Netz, aber auch in sämtlichen anderen Medien (TV, Radio, Podcast,

Musik, Buch) sein wunderliches Unwesen und parodiert dort alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist:

Ihre Videoreihen „Korrekte Aussprache“, „Literal Videos“, „Bad Lip Reading-Videos“, „Tutorials und Lifehacks“ sowie das „Most Unsatisfying Video ever made“ sind virale Hits und die Videos der Crew bringen es weltweit auf über eine Halbe Milliarde Klicks.

Die Luksan Wunder Liveshow WTFM 100,Null

„WTFM 100,Null“ funktioniert wie die Videos und die erfolgreiche Podcast-Show von Luksan Wunder auch: In verblüffend hoher Schlagzahl werden Gags und Formate gefeuert, und zwar mal derb, mal subtil, mal seltsam – mal Musik, mal Video, mal Sketch. Der anspielungsreiche Humor schwimmt im stürmischen Bermudadreieck von Postmoderne, Pubertät und Parodie.

Thematisch mäandert das Ganze von pseudo-philosphischen Unter-der-Dusche-Gedanken über virale Phänomene und Netzkultur bis hin zu unsachgemäßen Betrachtungen von Gesellschaft und Alltag.

Die gesamte Show ist damit wie der Griff in eine Wundertüte, und zwar in eine Wundertüte, die sich an eine sehr diverse Zielgruppe richtet: Man weiß nie, was man als nächstes kriegt, Praline oder Tripper. Und noch bevor man entschieden hat, ob man diesen Teil jetzt gerade halsbrecherisch komisch oder nur so semi-witzig fand, kommt schon das Nächste angepoltert.

Gerade diese Vielfältigkeit macht die Show so spannend, kurzweilig und überaus unterhaltsam. Ein humoristischer Rundumschlag, ausgeführt mit Präzisionsboxhandschuhen aus Vanillepudding und einem feinen Lächeln im Gesicht.