Lukullischer Herbst

Ausgiebig schlemmen und dabei guter Livemusik lauschen, selten sind diese beiden Genüsse so gelungen verbunden wie beim Lukullischen Herbst in Weil der Stadt.
Info
Marktplatz Weil der Stadt Marktplatz, 71263 Weil der Stadt
Stadt & Weinfeste
-
Marktplatz Weil der Stadt Marktplatz, 71263 Weil der Stadt
Ausgiebig schlemmen und dabei guter Livemusik lauschen, selten sind diese beiden Genüsse so gelungen verbunden wie beim Lukullischen Herbst in Weil der Stadt.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH