Oper von Alban Berg nach Motiven von Frank Wedekind

Warum eigentlich heißt diese Oper Lulu? Dr. Schön nämlich nennt unsere Protagonistin Mignon. Walter Schwarz, der Maler nennt sie Eva, Dr. Goll nannte sie Nelly. Einige wenige, Schigolch zum Beispiel und Geschwitz, nennen sie tatsächlich Lulu. Wie sie eigentlich heißt, weiß niemand und so unbekannt wie ihr Name ist auch ihr Wesen. Aus dem Dunkel ihres Inkognito heraus entzieht sie sich konsequent jeder

Rollenzuschreibung. Sie verweigert sich gleichermaßen der Rolle der Ehefrau, wie der der Freundin. Auch auf die Geliebte lässt sie sich nicht festlegen und auf die Hure schon gar nicht. Und doch, so sagt sie uns, habe sie nie in der Welt etwas anderes scheinen wollen, als wofür man sie genommen habe. Und man habe sie nie in der Welt für etwas anderes genommen als was sie sei. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz und Eva, Lulu, Mignon oder Nelly entwischen uns wie das Elektron dem Quantenphysiker. Zurück bleibt eine nicht weiter zu fokussierende Unschärfe. Dabei ist Lulus – bleiben wir also bei dem Namen – Wirkung unbestritten. Die Blutspur von nicht weniger als sieben

Leichen zieht sie durch die Oper hinter sich her. Vom eigenhändigen Mord an Dr. Schön, über den Auftragsmord am Athleten, je einem provozierten Selbstmord (Maler) und medizinischen Notfall (Dr. Goll) bis hin zu einigen Kollateraltoten wie Alwa oder der Geschwitz und schließlich ihr selbst ist alles dabei.

Wollen wir ihr auf die Schliche kommen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Figur erneut auf eine Theaterbühne zu bitten und zu versuchen, im Licht der Scheinwerfer ein weiteres Puzzleteil zu ihrer Identifizierung zu erhellen. Und wenn wir dabei auch nicht allzu viel verstehen sollten, so könnte uns ein weiterer Abend mit Lulu doch vielleicht wenigstens eine kleine Ahnung davon vermitteln, welche kathartische oder zerstörerische oder wie auch immer geartete Aufgabe der ihr innewohnenden namenlosen Kraft im Geflecht der menschlichen Unzulänglichkeiten zugedacht wurde.