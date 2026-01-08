"Lumi Schneefuchs sucht das Wunderlicht"

Ganz alleine macht sich der kleine Schneefuchs auf den Weg, das grüne Zauberlicht zu suchen und ein Wunder zu erleben.

Denn so erzählt man sich das. Der Weg durch den tiefen Schnee ist weit und anstrengend. Gut, dass er vom Papageientaucher mit Fischen gefüttert und vom Schneehasen begleitet wird. Eine Robbe bringt die Freunde auf den richtigen Kurs und sogar ein Elch sorgt für Unterstützung. Erschöpft erreichen sie ihr Ziel und bestaunen das Nordlicht. Jetzt fehlt nur noch das versprochene Wunder. Sie schauen sich an und erkennen, dass ihre Freundschaft und ihr Zusammenhalt das Wunder ist.