Die Anfang 2017 gegründete Stuttgarter Indie-Pop Band LUMIO kombiniert akustische mit sphärisch-elektronischen Sounds. Benannt nach einem rau-romantischen Sehnsuchtsort vertont die Band Lebensgeschichten, Naturphänomene, Sorgen und Träume.

Für ihre Debüt-EP hat sich LUMIO mit Florian Ostertag zusammengetan, unter dessen Regie die „Radstall Sessions“ aufgenommen wurden. Entstanden sind sie in einer zum Fahrradmuseum umfunktionierten Scheune in der schwäbischen Provinz zwischen Tübingen und Reutlingen.

Beim Release-Konzert am 25.01.2020 in der Dieselstrasse in Esslingen darf man sich auch auf Live-Musik von Florian Ostertag freuen, der an diesem Abend als Special Guest auftreten wird.