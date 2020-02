Lummerland mit Klopfgeister

► Ein Secret Garden mit tiefen Klängen und nem tiefen, guten Bass. Mit viel Pilzen und kleinen Zwergen und ner Menge Portion Spaß. Nun wie mag der Garden heißen, wo der Bass vom himmel rankt, jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland.

► Eine Insel mit zwei Bergen und Klopfgeister am Plattendeck. Spielt er die richtge Nummer, raven alLe egal ob gut oder schlecht. Diese Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt. Und man spricht von den bunten Klängen auf dem schönen Lummerland.

😎 Raste aus zu den krankesten Tönen von VINI VICI, Coone, Le Shuuk, Brennan Heart, Hardwell, W&W, Dimitri Vegas & Like Mike, NEELIX, Upgrade, HiTech uvm.

🎸 Mainhall: GOA

► KLOPFGEISTER

► NIMUILAS

► DIFFERENT ART

🎸 CUBE: TECHNO

► COMING SOON

► Schoppke

KLOPFGEISTER *live* (SpinTwist)

Klopfgeister is the Electronic Music project of Hamburg based Producer Thorsten Paul.After 4 albums in the last 5 years, numerous singles and Live / DJ Sets all over the world he has become one of the most successfull Embassadors of German Trance Musicand he is well known for his deep, emotional positive soundscapes, always combined with a cracking groove to shake your body. Besides this, he also works for TV/Radio Broadcasts as Soundesigner and Composer and he is also hitting the more slower site of electronic music with his Sideproject " Clubgeister".